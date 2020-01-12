Дубль Никонцева помог «Спартаку» обыграть на выезде минское «Динамо» Хоккеисты «Спартака» взяли верх над минским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Михаил Юньков (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (17), Иван Вишневский (22) и Анатолий Никонцев (26, 58), у белорусской команды точным броском отличился Райан Спунер (46).

После этой игры «Спартак», одержавший вторую победу в семи последних матчах регулярного чемпионата, набрал 60 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», потерпевшее 15-е поражение в последних 17 встречах сезона, с 32 очками занимает на «Западе» 12-е место.

В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с «Северсталью», а «Динамо» в гостях сыграет против ЦСКА.