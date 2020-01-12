СКА в овертайме вырвал победу у московского «Динамо» Хоккеисты СКА одержали победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Загрузка...

В основное время встречи у московской команды голом отметился Максим Афиногенов (9-я минута), в составе клуба из Санкт-Петербурга отличился Игорь Ожиганов (49).

В овертайме победу СКА принес точный бросок Артем Зуба (63).

После этой игры СКА набрав 65 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея в активе также 65 очков, занимает на «Западе» второе место.

В следующем матче петербургская команда на своем льду встретится с рижским «Динамо», а московский клуб в гостях сыграет против «Торпедо».