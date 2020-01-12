«Автомобилист» по буллитам обыграл ЦСКА, проигрывая 0:2 по ходу встречи Лидер чемпионата КХЛ уступил на своей площадке.

Игра регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Автомобилист» завершилась со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1). Основное время и овертайм закончились вничью 2:2, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты из Екатеринбурга.

Армейцы уже к четвертой минуте вели 2:0. Спустя 77 секунд после начала встречи отличился Кирилл Капризов, а затем шайбу забросил Александр Попов.

Отыгрался «Автомобилист» на 30-й минуте, забросив две шайбы с интервалом в 21 секунду. Сначала голкипера армейцев Илью Сорокину огорчил Найджел Доус, а затем после передачи Павла Даюцка отличился Степан Хрипунов.

В третьем периоде и овертайме голов не было, а в серии буллитов поразить цель посчастливилось одному только американскому форварду уральцев Дэну Секстону.

ЦСКА остается лидером регулярного чемпионата и Западной конференции, набрав 70 очков в 47 играх. «Автомобилист» идет на четвертом месте на Востоке, взяв 59 очков в 46 матчах.

14 января армейцы Москвы примут минское «Динамо». В тот же день «Автомобилист» встретится в гостях с «Северсталью».