Олег Знарок: Сыграв 6 игр за 10 дней, «Спартак» потерял в движении Главный тренер красно-белых прокомментировал победу над минским «Динамо».

Сегодня московский «Спартак» обыграл в столице Белоруссии минское «Динамо» со счетом 5:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер красно-белых Олег Знарок отметил, что выиграть удалось вопреки накопившейся усталости.

«Хорошая игра, а «Динамо» на самом деле хороший соперник, – цитирует Знарка Чемпионат.com – Мы сыграли 6 игр за эти 10 дней, потеряли в движении, подустали. Но ребята молодцы, что забили голы в нужные моменты.

Первый и второй периоды получились хорошими. Грамотно сыграли, несмотря на усталость. Едем домой, немножко отдохнем, а потом снова в бой. Тайм-аут в третьем периоде? Понимал, что ребятам нужна пауза для реализации большинства».

В турнирной таблице Восточной конференции «Спартак» занимает пятое место, набрав 60 очков в 48 играх. Следующий матч команда Знарка проведет 16 января в гостях у «Северстали».