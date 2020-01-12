Владимир Крикунов: Сложно играть шесть игр за девять дней Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал поражение от СКА в овертайме.

В Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1. Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Артем Зуб.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер динамовцев Владимир Крикунов назвал причиной неудачи отсутствие свежести из-за сложного календаря

«Играли ребята хорошо, хотя много сил отдали в Уфе, – цитирует Крикунова Sport24.ru – Там вроде сначала все было просто, а потом сложно.

Сегодня не было движения, но держали счет, а в конце молодежь пропустила гол. Неудачная смена в овертайме привела к поражению.

Мы вроде бы ко всему были готовы, однако 6 игр за 9 дней играть сложно. Силы уходят, где-то свежести не хватило. К сожалению, у Зайцева уже не первое такое удаление, как сегодня в концовке».

В турнирной таблице Западной конференции московское «Динамо» и СКА делят второе и третье места, набрав по 65 очков. Динамовцы находятся выше, поскольку одержали больше побед в основное время, однако питерский клуб провел на два матча меньше.

16 января команда Крикунова сыграет в гостях против «Торпедо».