Игорь Никитин: Игра перевернулась за минуту Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Автомобилиста».

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В домашнем матче против «Автомобилиста» армейцы быстро забросили две шайбы, но в итоге ЦСКА получил лишь одно очко, позволив сопернику отыграться и проиграв по буллитам (2:3).

Главный тренер армейцев Игорь Никитин отметил, что ключевые события произошли на 30-й минуте встречи, когда гости забросили две шайбы.

«Автомобилист» поздравляю с победой, – цитирует Никитина официальный сайт армейцев. – Думаю, что мы тоже провели хорошую игру. Игра перевернулась за минуту. Но когда в команде соперника есть мастера, такое случается. Поблагодарили ребят, больших претензий ни к кому нет. Все старались, где-то не хватило завершения».

ЦСКА остается лидером регулярного чемпионата и Западной конференции, набрав 70 очков в 47 играх. «Автомобилист» идет на четвертом месте на Востоке, взяв 59 очков в 46 матчах.

14 января армейцы Москвы примут минское «Динамо».