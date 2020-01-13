«Нэшвилл» обыграл «Виннипег», Тренин сделал результативную передачу У российского форварда 6 очков в 11 матчах.

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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» – «Нэшвилл» завершился со счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Единственный гол «Прэдаторз» организовали на 12-й минуте. Российский нападающий Яков Тренин перехватил шайбу в чужой зоне и отпасовал Кайлу Террису, ну а тот поразил цель с близкого расстояния.

Финский вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос отыграл «на ноль», сделав 28 сэйвов.

В 11 встречах нынешнего сезона 22-летний Тренин записал себе в актив 6 очков, забросив 2 шайбы и сделав 4 результативные передачи.

Команды располагаются рядом в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» идет на девятом месте, набрав 52 очка в 46 играх. «Нэшвилл» занимает десятую строчку, имея 49 очков после 44 встреч.

Следующие матчи и «Виннипег», и «Нэшвилл» проведут 14 января по североамериканскому времени. «Джетс» сыграют дома с «Ванкувером», а «Предаторз» встретятся в гостях с «Эдмонтоном».