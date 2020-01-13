«Тампа» уступила «Нью-Джерси», Гусев отдал результативную передачу (видео) «Лайтнинг» проиграли впервые за последние 11 матчей.

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«Нью-Джерси» одержал домашнюю победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей одно очко за результативную передачу набрал Никита Гусев. Всего на его счету 27 (8+19) очков в текущем сезоне.

Хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились и заработали показатель полезности »-1». Андрей Василевский участия в матче не принимал.

В таблице Восточной конференции «Лайтнинг» занимают пятое место. В активе команды 58 очков. «Девилз» - 14-е (41).

15 января «Нью-Джерси» сыграет в гостях против «Торонто», а «Тампа» на своем льду примет «Лос-Анджелес».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Грин, 24. Зэйджак (Гусев), 30. Вуд, 60 (п.в.) — Джонсон, 21.