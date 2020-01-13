«Тампа» уступила «Нью-Джерси», Гусев отдал результативную передачу (видео)

Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го местаНа чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.27.12.2019 16:30Фигурное катаниеТигай Лев
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победилОбзор игрового дня в НХЛ.11.01.2020 10:00ХоккейТрофименко Кирилл
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис ЛебедевРоссийский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну.20.12.2019 20:00БоксУсачев Владислав
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринтеНа этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно.10.01.2020 18:30БиатлонТигай Лев
Блестящий дебют Шестеркина, возвращение Панарина – и «Рейнджерс» снова в гонкеНьюйоркцы отчаянно цепляются за уайлд-кард. 08.01.2020 12:15ХоккейСлавин Виталий
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от ХаникаттаРоссийский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков.14.12.2019 21:30ММАУсачев Владислав
«Барса» накрылась «матрасом». «Атлетико» вырвал путевку в финал Суперкубка ИспанииВ финале мадридский клуб встретится с «Реалом».10.01.2020 00:15ФутболМощенко Захар
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафетеВ день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе.11.01.2020 16:30БиатлонМысин Николай
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очкоИгорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37).10.01.2020 12:00ХоккейСлавин Виталий