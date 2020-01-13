Юбердо признан первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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13 января 2020 08:14ХоккейНечаев Юрий

Юбердо признан первой звездой дня в НХЛ

Лига объявила имена трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо.

В игре против «Торонто» (8:4) форвард набрал 2 (1+1) очка.

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос стал второй звездой.

Голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде обыграть «Виннипег» (1:0).

Замкнул тройку страж ворот «Нью-Джерси» Луи Доминге, отразивший 26 бросков в матче против «Тампы» (3:1).

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