Юбердо признан первой звездой дня в НХЛ Лига объявила имена трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо.

В игре против «Торонто» (8:4) форвард набрал 2 (1+1) очка.

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос стал второй звездой.

Голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде обыграть «Виннипег» (1:0).

Замкнул тройку страж ворот «Нью-Джерси» Луи Доминге, отразивший 26 бросков в матче против «Тампы» (3:1).