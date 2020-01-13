Евгений Малкин: Ягр - невероятный хоккеист. Мне приятно находиться с ним в одной компании Сегодня «Пингвинз» по буллитам обыграли «Аризону».

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на третье место по количеству голевых передач в истории клуба, опередив чеха Яромира Ягра.

«Наконец-то. Ягр ведь еще играет и набрал почти 2000 очков. Для меня это слишком много. Ягр - невероятный хоккеист. Он два раза выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем всех личных трофеев. Мне приятно находиться с ним в одной компании», - приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сегодняшнем матче против «Аризоны» (4:3 Б) россиянин дважды ассистировал партнерам. Теперь на его счету 642 результативные передачи. По этому показателю Малкин уступает лишь Марио Лемье (1033) и Сидни Кросби (782).

В 32 матчах текущего сезона российский нападающий заработал 44 (13+31) очка.

«Питтсбург» набрал 61 очко и расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции. 15 января «Пингвинз» примут «Миннесоту».