Стивен Стэмкос: Выиграть 10 раз подряд - это прекрасный результат для «Тампы» Сегодня «Лайтнинг» проиграли «Нью-Джерси» и прервали свою победную серию.

Загрузка...

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос поделился эмоциями после завершения победной серии команды.

«Мы очень гордимся тем, что нам удался такой отрезок. Мы говорили о необходимости такой серии, и выиграть 10 раз подряд - это прекрасный результат. Мы снова оказались в турнирном положении, в котором хотим находиться. Однако нельзя этим удовлетворяться, нам нужны еще очки», - цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Нью-Джерси» одержал домашнюю победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

В таблице Восточной конференции «Лайтнинг» занимают пятое место. В активе команды 58 очков. 15 января «Тампа» на своем льду примет «Лос-Анджелес».