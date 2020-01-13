Гудачек, Леписте и Йенсен признаны лучшими игроками недели в КХЛ - Советский спорт
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13 января 2020 11:20ХоккейЛипкин Антон

Гудачек, Леписте и Йенсен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Аносов стал лучшим новичком.

КХЛ определила лучших игроков 17-й недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Юлиус Гудачек из «Спартака». 31-летний словак одержал две победы в трех матчах, потерпев одно поражение в серии буллитов. Гудачек отразил 97,74 броска при коэффициенте надежности 0,96 гола за игру.

Лучшим защитником назван Сами Леписте из «Йокерита». 35-летний финн выиграл вместе с командой три матча из четырех и набрал в них 5 (2+3) очков при показателе полезности «+6».

Лучшим форвардом выбран партнер Леписте по «Йокериту» Никлас Йенсен. 26-летний датчанин стал самым результативным игроком недели с 8 (5+3) очками при показателе полезности «+5». Йенсен набирал очки во всех четырех матчах.

Лучшим новичком признан форвард минского «Динамо» Артем Аносов. 20-летний белорус сделал по результативной передаче в обоих матчах команды на неделе, набрав свои первые очки в КХЛ. В среднем за игру он проводил на льду 10 минут 27 секунд.

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