Александр Андриевский: Два очка нужны «Сочи» как воздух «Сочи» победил в гостях «Трактор».

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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Челябинске.

«Эмоциональная была игра, – приводит слова Андриевского официальный сайт лиги. – В первых двух периодах выплеснули очень много эмоций, поэтому третий прошел уже спокойно. Верили в победу до конца и хорошо, что дважды смогли отыграться. Рады двум очкам, они нам сейчас нужны как воздух».

Отметим, что «Сочи» дважды отыгрывался по ходу матча благодаря голам Никиты Точицкого и Никиты Выглазова. В серии буллитов у гостей реализовали свои попытки Сергей Шмелев и Точицкий.

«Сочи» набрал 45 очков и остается на девятом месте в Западной конференции с отставанием в пять очков от зоны плей-офф, которую замыкает «Торпедо». Во вторник команды сыграют друг с другом в Нижнем Новгороде.