Крэйг Вудкрофт – о матче со «Спартаком»: Не только большинство не пошло, но и игра вратарей

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:5) на «Минск Арене».
«У нас не получилась игра в большинстве, мы даже не смогли реализовать моменты в формате «пять на три», – приводит слова канадца официальный сайт красно-белых. – В третьем периоде мне понравилась игра наших молодых игроков, которые здорово себя проявили, и это несмотря на то, что у «Спартака» было серьезное преимущество в счете. В итоге скажу, что не только большинство не пошло, но и игра вратарей».
Отметим, что начинавший игру канадец Дэнни Тэйлор отразил шесть из девяти бросков и на 21-й минуте был заменен на 19-летнего Никиту Толопило, у которого 14 сэйвов после 16 бросков.
«Динамо» с 32 очками занимает последнее место в Западной конференции.
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