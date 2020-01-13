Крэйг Вудкрофт – о матче со «Спартаком»: Не только большинство не пошло, но и игра вратарей Минское «Динамо» пропустило пять голов от «Спартака».

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:5) на «Минск Арене».

«У нас не получилась игра в большинстве, мы даже не смогли реализовать моменты в формате «пять на три», – приводит слова канадца официальный сайт красно-белых. – В третьем периоде мне понравилась игра наших молодых игроков, которые здорово себя проявили, и это несмотря на то, что у «Спартака» было серьезное преимущество в счете. В итоге скажу, что не только большинство не пошло, но и игра вратарей».

Отметим, что начинавший игру канадец Дэнни Тэйлор отразил шесть из девяти бросков и на 21-й минуте был заменен на 19-летнего Никиту Толопило, у которого 14 сэйвов после 16 бросков.

«Динамо» с 32 очками занимает последнее место в Западной конференции.