КХЛ дисквалифицировала Панина на четыре матча, Плотникова – на два

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды воскресных матчей и принял решение о дисквалификации форварда СКА Сергея Плотникова и защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина, сообщает официальный сайт лиги.
29-летний Плотников наказан на два матча за удар клюшкой между ног форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина. Также нападающий заплатит денежный штраф. Таким образом Плотников пропустит матчи с рижским «Динамо» (14 августа) и «Йокеритом» (16 января) и сможет вернуться в состав в игре с ЦСКА (21 января).
34-летний Панин решением СДК также дисквалифицирован на два матча за удар коленом защитника рижского «Динамо» Мэтью Майоне. Однако в соответствии с регламентом лиги, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом плюс штрафом до конца игры (5+20 минут), то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом Панин не сыграет с «Барысом» (14 января), «Автомобилистом» (16 января), «Адмиралом» (21 января) и «Ак Барсом» (23 января) и сможет вернуться на лед в матче с «Барысом» (25 января).
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