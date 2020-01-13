Игорь Бобков: Закономерно, что «Амур» повел, игра шла до гола «Авангард» отыгрался в третьем периоде в Хабаровске и вырвал победу по буллитам.

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Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1 Б) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«То, что «Амур» повел 1:0, было закономерно, потому что они очень много бросали и давили, вылазили на ворота, – приводит слова 29-летнего вратаря официальный сайт клуба. – Игра шла до гола, и хорошо, что в третьем периоде сравняли и выиграли по буллитам».

Отметим, что Бобков отразил 37 из 38 бросков в основное время и овертайме и пять из семи послематчевых буллитов. «Авангард» набрал 64 очка и продолжает занимать второе место в Восточной конференции. В следующем матче 15 января «ястребы» сыграют с «Адмиралом» во Владивостоке.