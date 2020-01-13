Александр Курносов: Можем только поддержать решение КХЛ о дисквалификации Панина 34-летний защитник пропустит ближайшие четыре матча своей команды.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ о четырехматчевой дисквалификации защитника команды Григория Панина за удар коленом игрока рижского «Динамо» Мэтью Майоне.

– КХЛ приняла решение на основании регламента, мы его можем только поддержать. Хотел лишь обратить внимание, что момент был обоюдоострый, умысла нанести травму сопернику со стороны нашего игрока не было. Гриша, к слову, тоже получил повреждение в том моменте. В общем, получилось так, как получилось: лига посчитала нужным дисквалифицировать Панина, и мы, повторюсь, можем только поддержать данное решение, – цитирует функционера «Р-Спорт».

Отметим, что 34-летний защитник не сыграет с «Барысом» (14 января), «Автомобилистом» (16 января), «Адмиралом» (21 января) и «Ак Барсом» (23 января).

На данный момент «Салават Юлаев» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 52 очка в 46 встречах.