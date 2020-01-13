Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим хоккеистом НХЛ по итогам минувшей недели в регулярном чемпионате.
Напомним, вратарь помог своей команде одержать три победы, оформив два шатаута кряду. Он пропускал 0,67 шайбы и отражал 97,2% бросков в каждом матче.
Второй звездой стал защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело, набравший в трех матчах 7 (3+4) очков.
Замкнул тройку лучших вратарь «Калгари» Кэм Тэлбот. Он помог своей команде выиграть три матча.
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