Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Йеспер Фаст (9-я минута), Крис Крайдер (26), Адам Фокс (32), Артемий Панарин (41, 49) и Джейкоб Труба (51), у гостей точным броском отличился Джордан Эберле (1).
Отметим, что на счету Панарина также три результативные передачи, голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 32 броска из 34, а вратарь «Айлендерс» Семен Варламов провел на льду 49 минут 52 секунды и, пропустив шесть шайб с 35 бросков, был заменен на Томаса Грайсса.
После этой встречи «Рейнджерс», одержавшие третью победу в четырех последних встречах сезона, набрал 48 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс», потерпевшие четвертое поражение в шести последних играх, с 58 очками расположились на четвертом месте.
Добавим, что следующую встречу команды вновь проведут между собой но уже на стадионе «Барклейс-центр».
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