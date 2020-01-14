Дубль Овечкина и 23 сейва Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной» (видео) Хоккеисты «Вашингтона» переиграли «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионат НХЛ со счетом 2:0.

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В составе «Кэпиталз» дублем отметился Александр Овечкин (12-я и 18-я минуты), завершивший встречу с показателем полезности «+1».

Отметим, что первая шайба в этом матче стала для российского капитана «Вашингтона» 685-м в карьере НХЛ, что позволило ему выйти на 11-е место в списке лучших снайперов лиги, обойдя по этому показателю финского нападающего Теэму Селянне.

Добавим, что голкипер Илья Самсонов отразил все 23 броска по своим воротам и записал на свой счет первый «сухой» матч в карьере в НХЛ.

После этой победы «Вашингтон», одержавший четвертую победу в шести последних матчах чемпионата, набрал 67 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Восточной конференции. «Карлина», прервавшая свою серию из трех побед, с 56 очками расположилась на шестом месте.

В следующем матче «Вашингтон» на своем льду встретится с «Нью-Джерси», а «Каролина» в гостях сыграет против «Коламбуса».