«Калгари» на выезде уступил «Монреалю», прервав свою серию из пяти побед кряду (видео) Хоккеисты «Монреаля»» одержали победу над «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионат НХЛ со счетом 2:0.

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В составе «Канадиенс» заброшенными шайбами отметились Джордан Уил (14-я минута) и Райан Пилинг (50).

Отметим, что голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 30 бросков по своим воротам и записал на свой счет «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой встречи, «Монреаль», одержавший вторую победу кряду после серии из восьми поражений, набрал 47 очков и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Калгари», прервавший свою серию из пяти побед подряд, с 55 очками занимает на «Западе» четвертое место.

В следующем матче «Монреаль» на своем льду сыграет против «Чикаго», а «Калгари» в гостях встретится с «Торонто».