Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм» - Советский спорт
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14 января 2020 07:04Хоккей

Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Хоккеисты «Сент-Луиса» взяли верх над «Анахаймом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Александер Стин (8-я минута), Тайлер Бозак (23), Джейден Шварц (30) и Иван Барбашев (51), у «Дакс» отличился Макс Комтуа (16).

После этой встречи «Сент-Луис», одержавший четвертую победу подряд, с 67 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм», потерпевший седьмое поражение в восьми последних играх сезона, с 39 очками занимает на «Западе» 15-е место.

В следующем матче «Блюз» дома сыграют против «Филадельфии», а «Дакс» на выезде встретятся с «Нэшвиллом».

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