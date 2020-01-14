«Филадельфия» вырвала победу у «Бостона», уступая по ходу матча в три шайбы (видео) Хоккеисты «Филадельфии» в серии буллитов обыграли «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5.

В основное время встречи у «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз (19-я минута), Трэвис Санхайм (22, 53), Шон Кутюрье (34) и Коннор Буннаман (35), в составе «Брюинз» отличились Андерс Бьорк (5), Давид Крейчи (17, 28), Давид Пастрняк (21) и Чарли Койл (25).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Конечны (65).

После этой игры «Филадельфия», одержавшая вторую победу в семи последних матчах сезона и набравшая 54 очка, поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон», прервавший свою серию из трех побед, с 66 очками занимает на «Востоке» второе место.

В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет против «Сент-Луиса», а «Бостон» в гостях встретится с «Коламбусом».