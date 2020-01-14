«Филадельфия» вырвала победу у «Бостона», уступая по ходу матча в три шайбы (видео)

В основное время встречи у «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз (19-я минута), Трэвис Санхайм (22, 53), Шон Кутюрье (34) и Коннор Буннаман (35), в составе «Брюинз» отличились Андерс Бьорк (5), Давид Крейчи (17, 28), Давид Пастрняк (21) и Чарли Койл (25).
В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Конечны (65).
После этой игры «Филадельфия», одержавшая вторую победу в семи последних матчах сезона и набравшая 54 очка, поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон», прервавший свою серию из трех побед, с 66 очками занимает на «Востоке» второе место.
В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет против «Сент-Луиса», а «Бостон» в гостях встретится с «Коламбусом».
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