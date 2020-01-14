Защитник «Торонто» Райли выбыл на восемь недель из-за перелома ступни Защитник «Торонто» Морган Райли пропустит не менее двух месяцев из-за перелома ноги, полученного в матче против «Флориды» (4:8).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в понедельник защитнику была проведена томография, после чего он был помещен в список травмированных.

Отмечается, что в понедельник на замену ему был вызван защитник Расмус Сандин из команды Американской хоккейной лиги «Торонто Марлис».

Добавим, что в 46 матчах текущего сезона Райли набрал 27 (3+24) очков.