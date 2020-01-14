Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин - второй Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

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Панарин в домашнем матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (6:2) набрал 5 (2+3) очка и был признан первой звездой встречи.

Второй звездой стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, дубль которого принес «Кэпиталз» в игре с «Каролиной» (2:0).

Тройку лучших замкнул голкипер «Монреаля» Кори Прайс, отразивший 31 бросок во встрече с «Калгари» и записавший на свой счет второй «сухой» матч в текущем чемпионате.