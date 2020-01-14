Александр Овечкин: Когда заброшу 700 шайб, это будет исторический момент Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – о возможности стать восьмым членом клуба авторов 700 голов.

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- Когда это произойдет, это будет исторический момент. Но я не буду на этом концентрироваться. Я думаю только о том, что могу делать. А там посмотрим, что будет, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Каролины» (2:0) российский нападающий оформил дубль. Таким образом, теперь на счету Овечкина стало 686 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.