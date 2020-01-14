Александр Овечкин: Считаю, что у «Вашингтона» сейчас лучшая пара вратарей в лиге

- Он играет очень уверенно. Он усердно работает на тренировках, как и Холтби. Считаю, что у нас сейчас лучшая пара вратарей в лиге, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в матче против «Каролины» (2:0) российский голкипер «Кэпиталз» отразил 23 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в карьере, став первой звездой встречи.
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