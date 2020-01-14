Джейкоб Труба: Больше всего меня впечатляет, что Панарин не чурается защитных обязанностей Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал игру российского нападающего команды Артемия Панарина.

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- Больше всего меня впечатляет, что он не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей, при этом я играл со многими высококлассными игроками. Он также является очень хорошим форвардом оборонительного плана, что делает уровень его результативности еще более впечатляющим, - передает слова Трубы официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Айлендерс» (6:2), который состоялся в ночь на вторник, Панарин набрал 5 (2+3) очков и был признан первой звездой игрового дня.