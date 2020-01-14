Джейкоб Труба: Больше всего меня впечатляет, что Панарин не чурается защитных обязанностей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 января 2020 10:49Хоккей

Джейкоб Труба: Больше всего меня впечатляет, что Панарин не чурается защитных обязанностей

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал игру российского нападающего команды Артемия Панарина.

- Больше всего меня впечатляет, что он не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей, при этом я играл со многими высококлассными игроками. Он также является очень хорошим форвардом оборонительного плана, что делает уровень его результативности еще более впечатляющим, - передает слова Трубы официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Айлендерс» (6:2), который состоялся в ночь на вторник, Панарин набрал 5 (2+3) очков и был признан первой звездой игрового дня.

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев вернулся на 4-е место в рейтинге ATP, Рублев снова в топ-20 Сборная Сербии одержала победу на ATP Cup Джокович обыграл Надаля и сравнял счет в финале ATP Cup
«Ключевой момент матча – пятиминутное большинство, которое мы провалили» Комментарии игроков и главных тренеров московского «Динамо» и ЦСКА после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором армейцы на выезде победили со счетом 4:1. 08.01.2020 21:00 Хоккей Кузютина Елена
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Евгений Тищенко: Лебедев всем все доказал, Денис был чемпионом по двум версиям Денис Лебедев: Поединок с Мчуну дал понять, что мне пора заканчивать Тхабисо Мчуну: Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко Игорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37). 10.01.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
12:18 Футбол Арташес Арутюнянц: Никто не покинет «Ростов», если мы этого не хотим
12:10 Футбол В Москве стартовал Год Бескова
12:00 Хоккей Никлас Бэкстрем: В последние два года мне кажется, что Овечкин в каждой игре бьет какой-то рекорд
11:41 Хоккей Барри Троц: Панарин сегодня набрал пять очков, а мог и восемь, учитывая число голевых моментов
11:27 Хоккей Дэвид Куинн: Панарин дает «Рейнджерс» гораздо больше, чем просто уверенность
11:07 Футбол Сергей Семак: Кокорин будет работать в общей группе «Зенита»
10:49 Хоккей Джейкоб Труба: Больше всего меня впечатляет, что Панарин не чурается защитных обязанностей
10:33 Хоккей Александр Овечкин: Считаю, что у «Вашингтона» сейчас лучшая пара вратарей в лиге
10:16 Хоккей Александр Овечкин: Когда заброшу 700 шайб, это будет исторический момент
10:07 ММА Багов отказался от титула чемпиона ACA в легком весе
09:59 Футбол Гончаренко взял на сборы в Испанию 25 футболистов
09:41 Футбол «Локомотив» вылетел в Испанию
09:25 ММА Конор Макгрегор: Я пил всю неделю до боя с Нурмагомедовым
09:06 Хоккей Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин - второй
08:50 Теннис Дьяченко уступила Саккари и не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде
08:34 Теннис Блинкова проиграла Жабер в первом раунде турнира в Хобарте
08:17 Хоккей Защитник «Торонто» Райли выбыл на восемь недель из-за перелома ступни
08:02 Теннис Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Политологи: на ближайших выборах Госдума попрощается с половиной депутатов
Треть жизни взаперти: В Башкирии инвалид-колясочник 16 лет не выходил из дома
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Прокуратура прислала первую «чёрную метку» новому экологическому оператору Приморья
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика