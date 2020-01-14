Джейкоб Труба: Больше всего меня впечатляет, что Панарин не чурается защитных обязанностей

- Больше всего меня впечатляет, что он не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей, при этом я играл со многими высококлассными игроками. Он также является очень хорошим форвардом оборонительного плана, что делает уровень его результативности еще более впечатляющим, - передает слова Трубы официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в матче против «Айлендерс» (6:2), который состоялся в ночь на вторник, Панарин набрал 5 (2+3) очков и был признан первой звездой игрового дня.
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай «Ключевой момент матча – пятиминутное большинство, которое мы провалили» Комментарии игроков и главных тренеров московского «Динамо» и ЦСКА после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором армейцы на выезде победили со счетом 4:1. 08.01.2020 21:00 Хоккей Кузютина Елена Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай 12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко Игорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37). 10.01.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий