Дэвид Куинн: Панарин дает «Рейнджерс» гораздо больше, чем просто уверенность

- Время от времени он превосходит самого себя, в матче с «Айлендерс» он снова сделал это. Мы говорили об этом летом, когда подписывали с ним контракт. Играя рядом с ним, хоккеисты нашей команды становятся лучше, увереннее, наглее на льду. Но Панарин дает команде гораздо больше, чем просто уверенность, - передает слова Куинна ТАСС со ссылкой на пресс-службу нью-йоркской команды.
Напомним, что в матче против «Айлендерс» (6:2), который состоялся в ночь на вторник, Панарин набрал 5 (2+3) очков и был признан первой звездой игрового дня.
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