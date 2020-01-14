Барри Троц: Панарин сегодня набрал пять очков, а мог и восемь, учитывая число голевых моментов Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц прокомментировал игру российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Загрузка...

- Контроль шайбы был ужасен. Их лидеры были намного лучше, чем наши. Уровень самоотдачи сегодня не соответствовал моим ожиданиям. Мы получили то, что заслужили. Панарин сегодня набрал пять очков, а мог и восемь, учитывая число голевых моментов. Мы просто не смогли на это ничего ответить, - передает слова Троца пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в матче против «Айлендерс» (6:2), который состоялся в ночь на вторник, Панарин набрал 5 (2+3) очков и был признан первой звездой игрового дня.