Никлас Бэкстрем: В последние два года мне кажется, что Овечкин в каждой игре бьет какой-то рекорд Центрфорвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем – об 11-м месте Александра Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ.

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- В последние два года мне кажется, что он в каждой игре бьет какой-то рекорд. Его достижениям в первую очередь радуемся мы, и хотим, чтобы он и дальше так играл. Ему всего 34 года, он еще долго может играть, и ему по силам подняться еще выше, - приводит слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Каролины» (2:0) Овечкин забросил свои 685-ю и 686-ю шайбы за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошел легендарного финского нападающего Теэму Селянне (684), делившего до этого матча с капитаном «Вашингтона» 11-е место в списке лучших снайперов лиги.