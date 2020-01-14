Игорь Шестеркин – о дебюте в НХЛ: Старался внешне не подавать виду, но внутренне сильно переживал Российский вратарь Игорь Шестеркин – о своем дебюте за «Рейнджерс» в НХЛ.

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- Меня вызвали из «Хартфорда»в первую команду. Было сразу собрание с тренером вратарей и главным тренером. Они мне сказали, что буду играть следующий матч и чтобы я не переживал. Меня вызвали 5 января, я приехал вечером. На следующий день была тренировка, 7 января я уже играл.

Как проводил время с того момента, как узнал о дебюте, до матча? Каждый момент по особенному переживаешь. Даже не знаю, с чем это сравнить. Любой особенный момент в определенной степени будет каким-то волнительным. Я предполагал, что будет происходить, это и происходило. Старался внешне не подавать виду, но внутренне очень сильно переживал, - передает слова Шестеркина ТАСС.

Напомним, что Шестеркин провел два матча за «Рейнджерс», в которых его команда одержала победы над «Колорадо» (5:3) и «Нью-Джерси» (6:3).