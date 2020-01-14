«Ак Барс» по буллитам на выезде обыграл «Амур», у хабаровчан шесть поражений кряду Казанский клуб лидирует в Восточной конференции.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Ак Барс» завершился со счетом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Победу гости из Казани одержали в серии буллитов.

Форвард хозяев Игорь Руденков открыл счет на 4-й минуте, но на 13-й Михаил Глухов восстановил равновесие. В начале третьего периода (на 34-й секунде) канадец Джастин Азеведу вывел «Ак Барс» вперед, однако на 54-й минуте чешскому нападающему «Амура» Михалу Йордану посчастливилось сравнять счет в меньшинстве. Тем не менее, хабаровской команде досталось лишь одно очко.

В серии буллитов никто из игроков «Амура не смог забросить шайбу в ворота голкипера казанцев Тимура Билялова, в то время как Азеведу и Дмитрий Воронков реализовали свои попытки.

«Амур» занимает предпоследнее 11-е место на Востоке, набрав 43 очка в 47 матчах. «Ак Барс» остается лидером Восточной конференции с 68 очками после 46 игр.

16 января «Ак Барс» продолжит выездное турне матчем в Китае против «Куньлунь Ред Стар». В тот же день «Амур» примет «Сибирь».