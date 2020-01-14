«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь», одержав четвертую победу кряду - Советский спорт
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14 января 2020 17:10ХоккейШарафудинов Виктор

«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь», одержав четвертую победу кряду

Вчера новосибирцы тоже победили в Пекине, но в основное время.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь» завершилась со счетом 4:5 (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1). Новосибирцы оказались удачливее в серии буллитов.

В первой половине матча «Сибирь» вела 1:0 и 2:1, но в третьем периоде команде из Новосибирска пришлось отыгрываться со счета 2:4.

В составе «Куньлуня» дубль сделал бывший форвард «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли, отличившись на 42-й и 49-й минутах. Также в составе китайского клуба голами отметились Спенсер Фу (15-я) и Хантер Шинкарук (43-я).

У «Сибири» по одной шайбе в двух первых периодах забросили Алексей Яковлев (14-я) и Егор Миловзоров (25-я в большинстве). Ну а от поражения команду Николая Заварухина спасли Юусо Пуустинен и Илья Морозова, поразив ворота Курта Фрейзера на 51-й и 56-й минутах соответственно.

В овертайме заброшенных шайб не было, но в серии буллитов «Сибирь» добилась успеха. Вчера новосибирцы все там же в Пекине обыграла «Куньлунь» со счетом 4:3.

Новосибирцы, одержав четыре победы подряд, в турнирной таблице Восточной конференции занимают пятое место, набрав 55 очков в 47 встречах. «Куньлунь» находится на восьмой позиции, имея 51 очко после 50 игр.

16 января «Куньлунь» примет «Ак Барс», а «Сибирь» сыграет в гостях с «Амуром».

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