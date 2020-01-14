«Салават Юлаев» уступил «Барысу», у команды из Уфы три поражения в четырех матчах Матч состоялся в столице Казахстана Нур-Султане.

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Игра регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Салават Юлаев» завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

«Салават Юлаев» по ходу встречи отыгрывался с 0:1 и с 1:3, однако в итоге все равно уступил, пропустив дважды на 49 секунд в концовке третьего периода. На 56-й минуте форвард «Барыса» Аркадий Шестаков, оформил дубль, а на 57-й отличился Атте Охтамаа.

В составе «Барыса» в первом периоде дважды отличился еще и Дастин Бойд (на пятой и 15-й минутах). Шестаков свою первую шайбу забросил на 27-й минуте.

В составе уфимцев отличились Владислав Картаев (9-я), Александр Кадейкин (28-я в меньшинстве) и Вячеслав Солодухин (43-я).

«Барыс», выиграв четыре из пяти последних встреч, занимает третье место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 играх. «Салават Юлаев» с тремя поражениями в четырех последних играх, располагается на седьмой строчке, имея 52 очка после 47 матчей.

16 января «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Автомобилистом».