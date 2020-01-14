«Трактор» победил магнитогорский «Металлург» Игра состоялась в Челябинске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Металлург» (Магнитогорск) завершился со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Все три шайбы были заброшены во втором периоде. На 21-й минуте счет открыл чешский форвард «Трактора» Томаш Гика, на 27-й Максим Матушкин восстановил равновесие, но на 34-й Артем Михеев вновь вывел хозяев вперед.

«Металлург» в турнирной таблице Восточной конференции находится на шестом месте, набрав 53 очка в 48 матчах. «Трактор» занимает предпоследние 11-е место – 43 очка в 49 встречах.

16 января «Металлург» сыграет в гостях с «Барысом», а «Трактор» встретится на выезде с «Нефтехимиком».