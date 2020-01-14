«Северсталь» победила «Автомобилист» в матче КХЛ Встреча прошла на домашней арене череповецкого клуба.

Хоккеисты «Северстали» одержали вторую победу кряду, обыграв в родных стенах «Автомобилист» со счетом 3:1.

В составе хозяев по шайбе забросили Дмитрий Марковин, Игорь Гераськин, а также Сергей Монахов. У гостей отличился Никита Трямкин.

После этой встречи команда Андрея Разина занимает 10-е место в таблице «Запада», набрав 45 очков. Клуб из Екатеринбурга занимает четвертую позицию на «Востоке». В его активе 59 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Автомобилист» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Марковин (Петунин, Кодола), 29:30 – 1:0; Гераськин, 43:48 – 2:0; Трямкин (Холланд, Гуркин), 45:00 – 2:1; Монахов (Гераськин, Якимов), 55:11 – 3:1