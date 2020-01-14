ЦСКА одолел минское «Динамо», выиграв три из четырех последних матчей

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Динамо (Минск) завершился со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:1).
У армейцев отличились Артем Блажиевский (на 14-й минуте), Кирилл Капризов (38-я), Максим Шалунов (46-я), Антон Слепышев (50-я) и Константин Окулов (58-я).
Автором единственной шайбы минчан стал на 43-й минуте Дмитрий Знахаренко.
ЦСКА остаются лучшей командой регулярного чемпионата и лидируют в Западной конференции, набрав 72 очка в 48 встречах.
Минское «Динамо» – худшая команда КХЛ на данный момент. Белорусский клуб замыкает таблицу Запада, набрав лишь 32 очка в 48 играх. Минчане проиграли четыре из пяти последних встреч.
16 января ЦСКА примет «Сочи», а минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем».
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