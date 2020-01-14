«Сочи» уступил «Торпедо» в овертайме Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Сочи» завершился в пользу хозяев, который добыли победу в овертайме – 2:1.

В составе нижегородцев отличились Сергей Зборовский, а также Даниил Ильин. У гостей это сделал Дмитрий Лугин.

После этой встречи «Торпедо» занимает восьмое место в таблице «Запада», набрав 52 очка. «Сочи» расположился на девятой позиции. В его активе 46 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» – «Сочи» – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Зборовский (Шор, Геноуэй), 11:50 – 1:0; Лугин (Коллинз), 24:41 – 1:1; Ильин, 63:16 – 2:1