СКА «всухую» обыграл рижское «Динамо» и вышел на второе место Западной конференции Ворота питерцев защищал Магнус Хелльберг.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Динамо» (Рига) завершился со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Счет открыл на 35-й минуте Йори Лехтеря, а на 52-й питерцы отличились дважды с интервалом в 13 секунд. Сначала Владимир Ткачев реализовал большинство, а затем отличился Евгений Кетов.

СКА поднялся на второе место в таблице Западной конференции, опередив московское «Динамо». У команды Алексея Кудашова 67 очков в 48 встречах.

Рижское «Динамо» с четырьмя поражениями кряду занимает предпоследнее 11-е место, набрав 32 очка в 48 играх. Худшую команду КХЛ минское «Динамо» рижане опережают, поскольку одержали на одну победу больше в основное время.

16 января СКА примет «Йокерит». Рижское «Динамо» 21 января сыграет дома против ХК «Сочи».