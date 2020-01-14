«Витязь» дома проиграл «Йокериту» Игра состоялась в подмосковном Подольске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Йокерит» завершился со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).

На 70-й секунде встречи счет открыл форвард гостей Никлас Йенсен. На исходе второго периода «Витязь» отыгрался стараниями Алексея Макеева, однако на 53-й и 55-й минутах Микко Лехтинен в большинстве оформил дубль, наказав подмосковную команду за 5-минутный штраф Евгения Артюхина.

За 59 секунд до конца основного времени финский форвард «Витязя» Йоонас Няттинен сделал счет 2:3 в формате 6 на 5, однако спастись от поражения команда Михаила Кравца не смогла.

Выиграв шесть из семи последних встреч, «Йокерит» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 47 встречах.

«Витязь» идет на седьмом месте, имея после 47 игр 53 очка.

16 января «Витязь» примет минское «Динамо», а «Йокерит» сыграет в гостях против СКА.