Андрей Разин: Знали, что у «Автомобилиста» была тяжелая игра с ЦСКА Встреча прошла на домашней арене череповецкого клуба.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о победе над «Автомобилистом» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Знали, что у «Автомобилиста» была тяжелая игра с ЦСКА – овертайм, буллиты. Плюс мы видели, что играют три пары защитников. Просили наших игроков как можно активнее сыграть в чужой зоне, соперника понапрягать, и это, думаю, нам удалось.

«Автомобилист» обычно хорошо играет в третьем периоде, но сегодня мы третий период выиграли. Отмечу всю команду, не только вратаря – ребята помогали, ловили шайбу на себя, подборы совершали», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи команда Андрея Разина занимает 10-е место в таблице «Запада», набрав 45 очков. Клуб из Екатеринбурга занимает четвертую позицию на «Востоке». В его активе 59 баллов.