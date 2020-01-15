Игорь Никитин: Минск заставил ЦСКА принимать быстрые и правильные решения Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после победы над минским «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо Минск работал, заставил наших ребят принимать быстрые и правильные решения, и это нас завело. Мастерство наших игроков сказалось. Довольны победой, готовимся дальше», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

ЦСКА продолжает занимать 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка. Минское «Динамо» – худшая команда КХЛ и замыкает таблицу «Запада», набрав 32 очка.

16 января ЦСКА примет «Сочи», а минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем».