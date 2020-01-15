Малкин набрал три очка в победном матче «Питтсбурга» против «Миннесоты» «Пингвинз» одержали четвертую победу подряд.

«Питтсбург» разгромил «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2).

Одним из главных героев встречи стал Евгений Малкин. Российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Всего на счету Малкина 47 (15+32) очков в 33 матчах текущего сезона.

Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби заработал 4 (1+3) очка.

«Питтсбург» набрал 63 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» - 11-я на Западе (46).

17 января «Пингвинз» сыграют в гостях против «Бостона», а «Миннесота» примет «Тампу».

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Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Миннесота» — 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Голы: Малкин, 8, 36. Маккен, 18. Раст (Малкин), 35. Кросби, 48. Симон, 49. Гальченюк, 57 — Койву, 38. Фолиньо, 43. Паризе, 60.