«Коламбус» обыграл «Бостон», Гавриков набрал одно очко

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Бостон» завершился со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Победную шайбу в первом периоде забросил Александер Веннберг, которому ассистировал Владислав Гавриков. На счету российского защитника 9 (4+5) очков в 46 матчах сезона.
В таблице Восточной конференции «Бостон» продолжает занимать вторую строчку, имея в активе 66 очков. «Блю Джекетс» - девятые (54).
Следующие матчи команды проведут 17 января на своих площадках. «Брюинз» примут «Питтсбург», а «Коламбус» - «Каролину».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Бостон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Веннберг (Гавриков), 14. Стенлунд, 46 (бол.). Нэш, 54.
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