«Коламбус» обыграл «Бостон», Гавриков набрал одно очко «Брюинз» потерпели второе поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Бостон» завершился со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Победную шайбу в первом периоде забросил Александер Веннберг, которому ассистировал Владислав Гавриков. На счету российского защитника 9 (4+5) очков в 46 матчах сезона.

В таблице Восточной конференции «Бостон» продолжает занимать вторую строчку, имея в активе 66 очков. «Блю Джекетс» - девятые (54).

Следующие матчи команды проведут 17 января на своих площадках. «Брюинз» примут «Питтсбург», а «Коламбус» - «Каролину».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Бостон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Веннберг (Гавриков), 14. Стенлунд, 46 (бол.). Нэш, 54.