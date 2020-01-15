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Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть в гостях «Колорадо» (видео) - Советский спорт
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15 января 2020 08:28ХоккейНечаев Юрий

Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть в гостях «Колорадо» (видео)

«Эвеланш» потерпели четвертое поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» в овертайме проиграл «Далласу» со счетом 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1).

Победную шайбу забросил Эса Линделль.

Счет в матче открыл защитник «Колорадо» Никита Задоров, забивший второй гол в сезоне.

В составе победителей одну из шайб забросил нападающий Денис Гурьянов. Александр Радулов результативными действиями не отметился, голкипер Антон Худобин на лед не выходил.

В таблице Западной конференции «Даллас» занимает второе место. Команда набрала 58 очков. «Колорадо» - четвертый (56).

17 января «Старз» примут «Баффало», а «Эвеланш» - «Сан-Хосе».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Даллас» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Задоров, 10. Ландеског, 16 — Гурьянов, 30. Дикенсон, 55. Линделль, 62.

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