Евгений Малкин: Кросби - лидер «Питтсбурга», отличный игрок и товарищ по команде Капитан «Пингвинз» вернулся в строй после травмы.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о значимости для команды Сидни Кросби.

«Каждый игрок важен, но Сид - наш капитан, - цитирует Малкина официальный сайт «Питтсбурга». - Он наш лидер, отличный игрок, отличный товарищ по команде. Вы видите, что сегодня мы играем намного лучше. У нас есть отличные четыре звена, большинство стало лучше. Мы рады, что он вернулся».

Напомним, сегодня «Питтсбург» разгромил «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2).

Одним из главных героев встречи стал Малкин. Российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 47 (15+32) очков в 33 матчах текущего сезона.

Капитан «Пингвинз» Кросби, пропустивший более двух месяцев из-за травмы, заработал 4 (1+3) очка.

«Питтсбург» набрал 63 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. 17 января «Пингвинз» сыграют в гостях против «Бостона».