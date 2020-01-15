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Никита Кучеров: Все в порядке. «Тампа» победила и идет дальше - Советский спорт
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15 января 2020 09:40ХоккейНечаев Юрий

Никита Кучеров: Все в порядке. «Тампа» победила и идет дальше

В последних 12 матчах «Лайтнинг» одержали 11 побед.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу команды над «Лос-Анджелесом».

«Что могу сказать о своем голе? Чирелли выиграл борьбу у борта и отдал шайбу мне. Вот и все. О чем думал, когда мы проигрывали за минуту с небольшим? Я не знаю. Все в порядке, мы же сравняли. Берем победу и идем дальше», - цитирует Кучерова Fox Sports.

Напомним, сегодня «Тампа» в серии буллитов переиграла «Лос-Анджелес» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0).

В составе победителей одну из шайб на свой счет записал Никита Кучеров, сравнявший счет на последней минуте третьего периода.

«Тампа» набрала 60 очков и расположилась на пятой строчке в таблице Восточной конференции. 17 января «Лайтнинг» на выезде сыграют с «Миннесотой»

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