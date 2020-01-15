Сидни Кросби: Мало кто может доминировать так, как Малкин «Пингвинз» одержали очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби выразил восхищение игрой российского нападающего команды Евгения Малкина.

«Мало кто может доминировать, как Малкин, – приводятся слова Кросби в Twitter Pens Inside Scoop. – Неважно, о чем мы говорим: о ведении шайбы, розыгрыше или броске, он в любом случае будет доминировать».

Напомним, сегодня «Питтсбург» разгромил «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2).

Одним из главных героев встречи стал Малкин. Российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 47 (15+32) очков в 33 матчах текущего сезона.

Капитан «Пингвинз» Кросби, пропустивший более двух месяцев из-за травмы, заработал 4 (1+3) очка.

«Питтсбург» набрал 63 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. 17 января «Пингвинз» сыграют в гостях против «Бостона».