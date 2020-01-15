КХЛ назвала капитанов команд на Матч звезд

КХЛ на своем официальном сайте объявила имена хоккеистов, которые будут капитанами дивизионов на Матч звезд.
Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард столичного «Динамо» Вадим Шипачев. Нападающий в пятый раз примет участие в Матче звезд.
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов избран капитаном сборной дивизиона Тарасова. Хоккеист является лучшим бомбардиром текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ.
Данис Зарипов из «Ак Барса» назначен капитаном дивизиона Харламова. Нападающий является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
Капитаном дивизиона Чернышова будет защитник «Барыса» Даррен Диц.
Матч звезд КХЛ состоится в Москве 18 и 19 января.
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